Агеев Василий Андреев
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Агеев Василий Андреев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 10-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 23.10.1842
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Болтиной
- Дата брака
- 23.10.1842
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 68
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Агеев Прокопий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бруданина Евдокия Андреева, крестьянская девица помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Агеев Иван Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Агеев Василий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Рылякин Евдоким Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Агеев Филипп Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
- Примечание / Дополнительно
- Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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