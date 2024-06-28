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Агеев Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Агеев Иван Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
10-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.10.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
23.10.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 68
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Агеев Прокопий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бруданина Евдокия Андреева, крестьянская девица помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Агеев Иван Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Агеев Василий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Рылякин Евдоким Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Агеев Филипп Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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