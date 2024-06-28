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Кудинов Егор Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Егор Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
09-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.10.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата брака
23.10.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 68
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Кудинов Василий Алексеев, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Скачкова Агафия Пантелимонова, крестьянская девица помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Егор Яковлев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Михаил Егоров, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Скачков Филипп Димитриев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Кудинов Никифор Мокиев, крестьянин помещика Савельева
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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