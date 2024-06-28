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Паренов Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паренов Михаил Иванов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
08-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.09.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
21.09.1842
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 67
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Паренов Михаил Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сорокина Параскева Егорова, дочь Военного Лесного Сторожа Усманского Леса рядового / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Попов Петр Григорьев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Енин Афанасий Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Трофимов Яков Трофимов, дворовый человек
Свидетель невесты №2 - Паренов Михаил Евтеев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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