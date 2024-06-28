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Рябцев Виктор Акимов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцев Виктор Акимов
Тип записи
о браке
Номер записи
05-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.05.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Никанора Пареного
Дата брака
04.05.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 65
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Морозов Петр Семенов, дворовый помещика Никанора Пареного / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Шигина Елена Семенова, дворовая девица помещика Никанора Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Рябцев Виктор Акимов, дворовый помещика Никанора Пареного
Свидетель жениха №2 - Рябцев Меркурий Варфоламеев, дворовый помещика Никанора Пареного
Свидетель невесты №1 - Живоглотов Лаврентий Климонтов, дворовый помещика Никанора Пареного
Свидетель невесты №2 - Печенкин Иван Филиппов, дворовый помещика Никанора Пареного
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Комментарий наборщика
Рябцев Меркурий Варфоламеев - возможно Дудоров (см. л. 77 смерть) 08.03.1842 Андрей Дудоров
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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