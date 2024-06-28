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Рябцев Леонтий Акимов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцев Леонтий Акимов
Тип записи
о браке
Номер записи
01-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Никанора Пареного
Дата брака
11.01.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 63
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Дудоров Семен Кирилов, дворовый помещика Никанора Пареного / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Прокопьева, дворовая девица помещика Никанора Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Рябцев Виктор Акимов, дворовый помещика Никанора Пареного
Свидетель жениха №2 - Рябцев Леонтий Акимов, дворовый помещика Никанора Пареного
Свидетель невесты №1 - Быханов Константин Прохоров, дворовый помещика Никанора Пареного
Свидетель невесты №2 - Бруданин Макар Апполонов, дворовый помещика Никанора Пареного
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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