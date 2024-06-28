Бруданина Васса Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБруданина Васса Косьмина

Бруданина Васса Косьмина

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бруданина Васса Косьмина
Тип записи
о рождении
Номер записи
75-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.12.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
06.12.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 61
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Бруданин Николай Владимиров
Отец - Бруданин Владимир Яковлев, крестьянин помещика Василия Пареного
Мать - Бруданина Васса Косьмина
Воспр. - Бруданина Ксения Семенова, крестьянская девица
Воспр. - Кудинов Иван Димитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close