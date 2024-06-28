Бородина Елисавета Алексеева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Бородина Елисавета Алексеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 64-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 10.10.1842
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Нас. пункт приписки
- с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 19.10.1842
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 51
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Бородина Параскева Филиппова
Отец - Бородин Филипп Сосипатров, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Бородина Елисавета Алексеева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бруданин Ксенофонт Климонтов, крестьянин помещицы Евдокии Пареновой
Воспр. - Наталия Стефанова, солдатская жена
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
- Примечание / Дополнительно
- Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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