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Спиридонов Тихон Леонтиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Спиридонов Тихон Леонтиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
59-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.09.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата крещения
20.09.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Спиридонов Михаил Тихонов
Отец - Спиридонов Тихон Леонтиев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Спиридонова Марина Архиппова
Воспр. - Казакова Феодосия Афанасьева, дворовая жена
Воспр. - Кудинов Филипп Димитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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