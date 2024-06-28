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Дудорова Авдотья Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудорова Авдотья Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
34-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.06.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
21.06.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 25
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Дудорова Агрипина Захарова
Отец - Дудоров Захар Владимиров, крестьянин помещика Никанора Пареного
Мать - Дудорова Авдотья Семенова
Воспр. - Живоглотов Ефим Григорьев, крестьянин помещика Никанора Пареного
Воспр. - Шигина Мавра Игнатова, крестьянская жена
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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