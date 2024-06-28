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Кудинов Стефан Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Стефан Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
30-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
07.06.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Робина Акилина Яковлева
Отец - Робин Яков Стефанов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Робина Любовь Феодорова
Воспр. - Евприксия Тимофеева, дворовая девица
Воспр. - Кудинов Стефан Тимофеев, крестьянин помещицы Болтиной
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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