Сныткин Емельян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСныткин Емельян Иванов

Сныткин Емельян Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Сныткин Емельян Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
23-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.04.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Дмитриева
Дата крещения
20.04.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Сныткин Федор Емельянов
Отец - Сныткин Емельян Иванов, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Сныткина Параскева Борисова
Воспр. - Кудинов Тихон Гаврилов, крестьянин помещика Савельева
Воспр. - Максимова Далина Степанова, крестьянская жена
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close