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Бородин Лев Игнатов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бородин Лев Игнатов
Тип записи
о рождении
Номер записи
15-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.02.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
22.02.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Бородина Агафия Львова
Отец - Бородин Лев Игнатов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Бородина Настасья Прохорова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Панин Фрол Степанов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Мавра Савельева, государственная крестьянка (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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