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Рябцев Ирадион Парамонов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцев Ирадион Парамонов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
235-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.01.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Хорбаженской
Дата смерти
14.01.1846
Возраст (лет)
76
Причина смерти
натурально
Священнослужители
Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 399
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Рябцев Ирадион Парамонов, крестьянин помещицы Хорбаженской
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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