Агеев Василий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеев Василий Филиппов

Агеев Василий Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Агеев Василий Филиппов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
216-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.09.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата смерти
05.09.1845
Возраст (лет)
1,5
Причина смерти
от колики
Священнослужители
Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 317
Полная запись МК
Счёт умерших: 27 муж
Умерш. - Агеев Василий Филиппов
Отец умерш. - Агеев Филипп Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close