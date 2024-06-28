Панин Василий Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Панин Василий Иванов
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 169-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 02.01.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата смерти
- 02.01.1845
- Возраст (лет)
- 1,5
- Причина смерти
- от колики
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 308
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Панин Василий Иванов
Отец умерш. - Панин Иван Семенов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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