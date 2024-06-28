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Дудоров Николай Владимиров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Николай Владимиров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
111-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.12.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата смерти
14.12.1843
Возраст (лет)
33
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 153
Полная запись МК
Счёт умерших: 35 муж
Умерш. - Дудоров Николай Владимиров, крестьянин помещика Халютина
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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