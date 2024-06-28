Зотов Андрей Филипов
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Зотов Андрей Филипов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 78-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 10.11.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Варвары Пареновой
- Дата брака
- 10.11.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И92, оп.2, д.11, лист: 397
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Зотов Савостиан Филипов, крестьянин помещицы Варвары Пареновой / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Глущенкова Фекла Федорова, дворовая девица помещика капитана Никиты Иванова Кучугурова / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гладнев Алексей Филипов, крестьянин помещицы Варвары Пареновой
Свидетель жениха №2 - Зотов Андрей Филипов, крестьянин помещицы Варвары Пареновой
Свидетель невесты №1 - Филипов Ксенофонт Филипов, дворовый помещика капитана Никиты Иванова Кучугурова
Свидетель невесты №2 - Бруданин Яков Марков, дворовый помещика капитана Никиты Иванова Кучугурова
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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