Скачков Авраам Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкачков Авраам Ларионов

Скачков Авраам Ларионов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Скачков Авраам Ларионов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
77-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата брака
10.11.1846
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И91, оп.2, д.11, лист: 396
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Скачков Авраам Ларионов, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Летникова Евдокия Матвеева, крестьянская девица помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Егор Яковлев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Никифор Мокеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Летников Егор Андреев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close