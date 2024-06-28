Гибнев Карп Сергеев
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Гибнев Карп Сергеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 75-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 27.10.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
- Дата брака
- 27.10.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И89, оп.2, д.11, лист: 395
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Новичков Ермол Марков, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Сусоева Александра Акимова, дворовая девица помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Быханов Петр Феодотов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель жениха №2 - Ремезов Яков Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №1 - Пенкин Минай Семенов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №2 - Гибнев Карп Сергеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
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