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Трофимов Карп Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Трофимов Карп Никитин
Тип записи
о браке
Номер записи
74-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещицы Параскевы Пареновой
Дата брака
27.10.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И88, оп.2, д.11, лист: 395
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Данилов Андрей Даниилов, дворовый помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Стармоусова Евпраксия Павлова, крестьянская девица помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Трофимов Хрисанф Трофимов, дворовый помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель жениха №2 - Трофимов Карп Никитин, дворовый помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №1 - Стармоусов Яков Павлов, дворовый помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №2 - Стармоусов Николай Павлов, дворовый помещицы Параскевы Пареновой
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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