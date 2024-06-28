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Рябцев Филимон Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцев Филимон Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
73-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата брака
27.10.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И87, оп.2, д.11, лист: 394
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Живоглотов Семен Григорьев, крестьянин помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рябцева Христина Авдиева, крестьянская девица помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Живоглотов Агей Леонов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Живоглотов Алексей Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Рябцев Михаил Авдиев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №2 - Рябцев Филимон Иванов, крестьянин помещика Халютина
Комментарий наборщика
в тексте фамилия Ряпцев/ Ряпцева
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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