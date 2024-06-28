Паринов Михаил Михайлов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Паринов Михаил Михайлов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 72-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 23.10.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- 23.10.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И86, оп.2, д.11, лист: 394
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Паринов Иван Александров, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дикарева Варвара Венедиктова, государственная крестьянская девица (с. Большая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паринов Алексей Самсонов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паринов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Акиньшин Василий Филиппов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бородин Филипп Сосипатров, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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