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Паринов Иван Александров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринов Иван Александров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
72-б
Роль персоны
Жених
Дата события
23.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
23.10.1846
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И86, оп.2, д.11, лист: 394
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Паринов Иван Александров, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дикарева Варвара Венедиктова, государственная крестьянская девица (с. Большая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паринов Алексей Самсонов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паринов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Акиньшин Василий Филиппов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бородин Филипп Сосипатров, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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