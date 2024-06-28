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Курбатов Захар Платонов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Курбатов Захар Платонов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
70-б
Роль персоны
Жених
Дата события
23.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Никанора Ильинского
Дата брака
23.10.1846
Возраст (лет)
34
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 393
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Курбатов Захар Платонов, крестьянин помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Бердикова Ксения Васильева, крестьянская вдова помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Воронов Ефрем Алексеев, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель жениха №2 - Курбатов Федор Платонов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №1 - Назаров Макар Ильин, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №2 - Черкасов Понфил Гавриилов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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