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Кудинов Алексей Мокиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Алексей Мокиев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
69-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.07.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата брака
08.07.1846
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 392
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Кудинов Алексей Мокиев, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Скачкова Марфа Казьмина, крестьянская девица помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Егор Яковлев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Михаил Яковлев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Скачков Денис Ларионов, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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