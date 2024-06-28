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Бобров Александр Петров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бобров Александр Петров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
68-б
Роль персоны
Жених
Дата события
01.07.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
стрелок Усманского Казенного леса
Дата брака
01.07.1846
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 392
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Бобров Александр Петров, стрелок Усманского Казенного леса / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Паринова Анна Михайлова, государственная крестьянская девица (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дерюгин Василий Тихонов, стрелок Усманского Казенного леса
Свидетель жениха №2 - Иванов Григорий Иванов, дворовый помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Паринов Алексей Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бруданин Иван Ефремов, дворовый помещицы Болтиной
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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