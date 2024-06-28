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Паринов Михаил Евтеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринов Михаил Евтеев
Тип записи
о браке
Номер записи
67-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
22.05.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
22.05.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 391
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Честухин Алексей Евграфов, крестьянин помещицы Билинской / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Масальская Ульяна Васильева, дворовая девица помещицы Билинской / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ремезов Владимир Иванов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Дудоров Аркадий Николаев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Паринов Михаил Евтеев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бруданин Михаил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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