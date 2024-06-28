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Петелина Евдокия Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Петелина Евдокия Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
61-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.10.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
22.10.1845
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 305
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Енин Иван Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Петелина Евдокия Алексеева, государственная крестьянская девица (с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бородин Панфил Максимов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Енин Петр Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Енин Афанасий Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Енин Владимир Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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