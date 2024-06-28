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Телухин Герасим Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Телухин Герасим Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
59-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.10.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата брака
01.10.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 305
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Дураков Георгий Михайлов, крестьянин помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Морозова Мария Петрова, дворовая девица помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Телухин Герасим Иванов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Димитрий Трофимов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Екушев Михаил Евлампиев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №2 - Климонтов Давид Алексеев, крестьянин помещика Халютина
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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