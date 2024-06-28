Скачкова Анастасия Агафонова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Скачкова Анастасия Агафонова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 58-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 04.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянская жена помещицы Олениной
- Дата брака
- 04.1845
- Возраст (лет)
- 42
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 304
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Скачков Понтелеймон Димитриев, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Скачкова Анастасия Агафонова, крестьянская жена помещицы Олениной / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Никифор Мокеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Скачков Гавриил Макаров, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Робин Андрей Федоров, крестьянин помещика Савельева
- Комментарий наборщика
- дата не указана
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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