Кленников Павел Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКленников Павел Филипов

Кленников Павел Филипов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кленников Павел Филипов
Тип записи
о браке
Номер записи
56-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.02.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
16.02.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 304
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Кленников Порфирий Харитонов, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Старых Агрипина Иванова, крестьянская девица помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кленников Павел Филипов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Агеев Николай Климонтов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Благих Зосим Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close