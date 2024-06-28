Агеев Григорий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеев Григорий Андреев

Агеев Григорий Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Агеев Григорий Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
55-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.02.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
11.02.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 303
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Агеев Федосей Андреев, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Андреева, крестьянская девица помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Рылякин Евдоким Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Агеев Евдоким Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Агеев Григорий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Бруданин Иван Ефремов, крестьянин помещицы Болтиной
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close