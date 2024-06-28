Енин Филип Федоров
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Енин Филип Федоров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 53-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 11.02.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- 11.02.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 303
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Енин Игнат Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Енина Мария Федорова, государственная крестьянская девица (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гунькин Леонтий Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Енин Владимир Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Енин Петр Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Енин Филип Федоров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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