Енин Игнат Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнин Игнат Стефанов

Енин Игнат Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енин Игнат Стефанов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
53-б
Роль персоны
Жених
Дата события
11.02.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
11.02.1845
Возраст (лет)
35
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 303
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Енин Игнат Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Енина Мария Федорова, государственная крестьянская девица (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гунькин Леонтий Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Енин Владимир Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Енин Петр Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Енин Филип Федоров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close