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Дудоров Павел Кирилов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Павел Кирилов
Тип записи
о браке
Номер записи
52-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.02.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Никанора Пареного
Дата брака
11.02.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 303
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Акиньшин Егор Григорьев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Печенкина Александра Иванова, дворовая девица помещика Никанора Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Акиньшин Василий Филипов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паринов Михаил Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дудоров Павел Кирилов, дворовый помещика Никанора Пареного
Свидетель невесты №2 - Печенкин Ксенофонт Филиппов, дворовый помещика Никанора Пареного
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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