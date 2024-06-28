Скачков Ефрем Стефанов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Скачков Ефрем Стефанов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 50-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 21.01.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещика Савельева
- Дата брака
- 21.01.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 302
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Скачков Петр Филипов, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Белоношкина Акилина Лукьянова, крестьянская девица помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Скачков Ефрем Стефанов, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Анохин Михаил Васильев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Кудинов Алексей Гаврилов, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Кудинов Ефим Стефанов, крестьянин помещика Савельева
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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