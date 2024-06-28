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Белоношкина Акилина Лукьянова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Белоношкина Акилина Лукьянова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
50-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
21.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещицы Болтиной
Дата брака
21.01.1845
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 302
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Скачков Петр Филипов, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Белоношкина Акилина Лукьянова, крестьянская девица помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Скачков Ефрем Стефанов, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Анохин Михаил Васильев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Кудинов Алексей Гаврилов, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Кудинов Ефим Стефанов, крестьянин помещика Савельева
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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