Новиков Гавриил Нотореев
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Новиков Гавриил Нотореев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 48-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 07.01.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовый помещика Савельева
- Дата брака
- 07.01.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 302
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Савельев Аввакум Иванов, исключенный военный кантанист / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Новикова Ольга Иванова, вольноотпущенная дворовая девица помещика поручика Валериана Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Борзых Ксенофонт Петров, дворовый помещика Манцурова
Свидетель жениха №2 - Растургуев Яков Иванов, государственный крестьянин (с. Березнеговатка, Усманский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Робин Петр Феодоров, дворовый помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Новиков Гавриил Нотореев, дворовый помещика Савельева
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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