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Савельев Аввакум Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Савельев Аввакум Иванов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
48-б
Роль персоны
Жених
Дата события
07.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
исключенный военный кантанист
Дата брака
07.01.1845
Возраст (лет)
32
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 302
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Савельев Аввакум Иванов, исключенный военный кантанист / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Новикова Ольга Иванова, вольноотпущенная дворовая девица помещика поручика Валериана Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Борзых Ксенофонт Петров, дворовый помещика Манцурова
Свидетель жениха №2 - Растургуев Яков Иванов, государственный крестьянин (с. Березнеговатка, Усманский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Робин Петр Феодоров, дворовый помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Новиков Гавриил Нотореев, дворовый помещика Савельева
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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