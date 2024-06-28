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Исаев Самуил Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Исаев Самуил Семенов
Тип записи
о браке
Номер записи
45-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
отставной солдат
Дата брака
05.11.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 217
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Сенцов Василий Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прибыткова Евдокия Васильева, государственная крестьянка (с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Степан Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сенцов Александр Никифоров, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нанохин Евграф Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Исаев Самуил Семенов, отставной солдат
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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