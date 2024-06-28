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Федоров Орест Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Федоров Орест Никитин
Тип записи
о браке
Номер записи
44-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Василия Пареного
Дата брака
22.10.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 215
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Бруданин Никифор Семенов, крестьянин помещицы Авдотьи Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щигарева Евдокия Васильева, крестьянская девица помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Федоров Орест Никитин, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель жениха №2 - Федоров Панфил Никитин, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №1 - Щигарев Казьма Прокопьев, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №2 - Бруданин Василий Гаврилов, крестьянин помещика Василия Пареного
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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