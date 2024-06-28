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Родионов Агафагель Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Родионов Агафагель Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
42-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
22.10.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 213
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Касырева Варвара Иванова, крестьянская девица помещика Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Агеев Евдоким Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Родионов Гавриил Ильин, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Рылякин Иван Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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