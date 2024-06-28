Родионов Агафагель Григорьев
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Родионов Агафагель Григорьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 42-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 22.10.1844
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Болтиной
- Дата брака
- 22.10.1844
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 213
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Касырева Варвара Иванова, крестьянская девица помещика Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Агеев Евдоким Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Родионов Гавриил Ильин, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Рылякин Иван Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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