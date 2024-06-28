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Частухин Алексей Евграфов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухин Алексей Евграфов
Тип записи
о браке
Номер записи
41-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата брака
22.10.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 213
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Рябцов Петр Михайлов, крестьянин помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Емельянова, крестьянская девица помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Частухин Алексей Евграфов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Ремезов Яков Иванов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Бруданин Онисим Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №2 - Шигин Иван Андреев, крестьянин помещика Халютина
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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