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Шилин Матвей Федотов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Шилин Матвей Федотов
Тип записи
о браке
Номер записи
40-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.07.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата брака
16.07.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 211
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Кудинов Никита Семенов, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Летникова Анисия Николаева, крестьянская девица помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Клочков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Шилин Матвей Федотов, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Летников Андрей Федосиев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Летников Егор Андреев, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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