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Кудинов Иван Димитриев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Иван Димитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
38-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
28.01.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 209
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Рылякин Иван Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бородина Евдокия Казьмина, крестьянская девица помещика Дмитриева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Филип Дмитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Кудинов Иван Димитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Агеев Макар Иванов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Агеев Григорий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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