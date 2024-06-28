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Кленников Иван Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кленников Иван Никитин
Тип записи
о браке
Номер записи
37-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
28.01.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 209
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Рылякин Гавриил Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Старых Гликерия Андреева, крестьянская вдова помещика Дмитриева / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Рылякин Евдоким Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Рылякин Иван Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Кленников Иван Никитин, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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