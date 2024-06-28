Родионов Корнелий Ефимов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Родионов Корнелий Ефимов
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 36-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 10.11.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовый помещика Никанора Ильинского
- Дата брака
- 10.11.1843
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 136
- Полная запись МК
- Счёт браков: 20
Жених - Родионов Корнелий Ефимов, дворовый помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бердикова Домника Никифорова, дворовая девица помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Родионов Илия Григорьев, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель жениха №2 - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №1 - Бердиков Ерофей Никифоров, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №2 - Бердиков Иван Никифоров, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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