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Сазонова Пелагия Родионова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Сазонова Пелагия Родионова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
34-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовая девица помещицы Халютиной
Дата брака
27.10.1843
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 135
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Дудоров Тарас Парфириев, крестьянин помещицы Халютиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сазонова Пелагия Родионова, дворовая девица помещицы Халютиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дудоров Антиохий Трофимов, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель жениха №2 - Быханов Кирил Лазарев, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №1 - Ремезов Николай Владимиров, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №2 - Рябцов Петр Федотов, крестьянин помещицы Халютиной
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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