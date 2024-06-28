Новиков Григорий Ермолаев
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Новиков Григорий Ермолаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 31-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 24.10.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
- Дата брака
- 24.10.1843
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 134
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Пенкин Павел Дементиев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рвачева Гликерия Корнеева, крестьянская девица помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Поляков Федор Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель жениха №2 - Поляков Иван Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №1 - Рвачев Борис Корнеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №2 - Новиков Григорий Ермолаев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
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